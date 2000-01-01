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Ди Каприо ведет переговоры о новом фильме | Фото:27.04 03:47   MIGnews.com

Ди Каприо ведет переговоры о новом фильме

Леонардо Ди Каприо ведет переговоры с режиссером Гильермо дель Торо о том, чтобы сыграть главную роль ремейке фильма "Аллеи кошмаров". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Аллея кошмаров" будет основана на романе Уильяма Линдси Грешема, который был адаптирован в 1947 году в фильме "Фокс". В центре сюжета амбициозный мошенник, который общается с женщиной-психиатром и соблазняет её, но вскоре она меняет ход игры.

В последний раз Ди Каприо видели на экране в фильме 2015 года Алехандро Дж. Иньярриту "Выживший". За эту роль он получил "Оскар" Этим летом он появиться в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".


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