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Стартовали съемки `Мира Юрского периода 3` 27.02 05:32   MIGnews.com

Стартовали съемки "Мира Юрского периода 3"

Стартовали съемки третьей части франшизы "Мир Юрского периода", являющейся продолжением оригинальной трилогии, в которой рассказывается о катастрофе, возникшей благодаря вырвавшимися на свободы клонированными доисторическими ящерами.

Режиссер картины Колин Треворроу в своем микроблоге в Twitter разместил фотографию съемочной "хлопушки", на которой написано название нового фильма. Судя по всему, третья часть франшизы будет называться "Мир Юрского периода: Власть" (Jurassic World: Dominion).

Франшизу про локальный новый Юрский период студия Universal и Треворроу перезапустили в 2015-м.



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