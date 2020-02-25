Стартовали съемки третьей части франшизы "Мир Юрского периода", являющейся продолжением оригинальной трилогии, в которой рассказывается о катастрофе, возникшей благодаря вырвавшимися на свободы клонированными доисторическими ящерами.
Режиссер картины Колин Треворроу в своем микроблоге в Twitter разместил фотографию съемочной "хлопушки", на которой написано название нового фильма. Судя по всему, третья часть франшизы будет называться "Мир Юрского периода: Власть" (Jurassic World: Dominion).
Франшизу про локальный новый Юрский период студия Universal и Треворроу перезапустили в 2015-м.