27.02 04:13 MIGnews.com

Маколей Калкин появится в "Американской истории ужасов"

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Имя известного по роли в фильме "Один дома" американского актера Маколея Калкина присутствует в опубликованном одним из авторов сериала Райаном Мёрфи списке участников 10-го сезона "Американской истории ужасов".Сообщается, что работа в "Американской истории ужасов" станет первой постоянной работой Калкина на телевидении.В ролике-тизере, выложенном Мёрфи, имя Калкина возникает вторым. Также в сезоне заняты Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лили Рейб, Адина Портер и другие.Что за роли достались актерам и какова тематика сезона, пока неизвестно. Не разглашается и дата его старта.