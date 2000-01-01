Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Маколей Калкин появится в `Американской истории ужасов` 27.02 04:13   MIGnews.com

Маколей Калкин появится в "Американской истории ужасов"

Имя известного по роли в фильме "Один дома" американского актера Маколея Калкина присутствует в опубликованном одним из авторов сериала Райаном Мёрфи списке участников 10-го сезона "Американской истории ужасов".

Сообщается, что работа в "Американской истории ужасов" станет первой постоянной работой Калкина на телевидении.

В ролике-тизере, выложенном Мёрфи, имя Калкина возникает вторым. Также в сезоне заняты Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лили Рейб, Адина Портер и другие.

Что за роли достались актерам и какова тематика сезона, пока неизвестно. Не разглашается и дата его старта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:57
Названы самые продаваемые смартфоны года
02:44
Эрдоган: время Асада подходит к концу
01:18
Улицу Лондона назвали в честь Фредди Меркьюри
00:07
В Португалии создали фигуру Роналду из шоколада
23:13
Столтенберг заявил об опасности новых ракетных систем РФ
22:13
Эпидемия коронавируса началась в Германии
21:32
Нетаниягу: Ганц не сможет быть лидером
21:05
Рейс из Италии: израильтянка испугала пассажиров
20:50
Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии
20:07
Смертельное ДТП в Рамле: погиб семилетний ребенок
20:03
Бен-Гвир: дела против Нетаниягу "сфабрикованы"
19:42
Либерман: мы сформируем правительство без Нетаниягу
19:15
Китай больше не лидер по числу новых случаев коронавируса
18:44
Украина: пьяный мужчина избил журналиста в синагоге
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus