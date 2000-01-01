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Названы актеры с самыми большими гонорарами в Голливуде | Фото:26.12 07:03   MIGnews.com

Названы актеры с самыми большими гонорарами в Голливуде

Опубликован список самых высокооплачеваемых актеров. Его составил сайт Just Jared.

На первом месте оказался Киану Ривз, который заработал в трилогии "Матрица" 250 миллионов долларов. За ним следует Брюс Уиллис, забравший за фильм "Шестое чувство" 120 миллионов долларов. Третье место взял Том Круз, получивший за киноленту "Война миров" - 100 миллионов. Примерно столько же заработал Уилл на "Людях в черном".

Том Круз также взял и пятую позицию - проект "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" принесла ему 75 миллионов. На шестом, седьмом и восьмом месте очутился Роберт Дауни-младший с 75 миллионами за каждый фильм: "Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности" и "Железный человек 3".

Девятую позицию забрала Сандра Буллок. Её гонорар за фильм "Гравитация" составил 70 миллионов долларов. Столько же получил Том Круз за "Миссия выполнима", замкнув десятку.


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