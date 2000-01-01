25.12 21:06 MIGnews.com

Галь Гадот выпустит фильм о любви еврейки и палестинца

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Голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот и ее муж выпустят фильм по книге, которая была вычеркнута из учебных программ израильской средней школы из-за описания любовной истории между израильтянином и палестинцем.Продюсерская компания Gadot и Yaron Varsano Pilot Wave будут сотрудничать с израильской продюсерской компанией Keshet International для экранизации книги Дориты Рабинян, которая была опубликована на английском языке под названием "All The Rivers". Книга рассказывает историю об израильской женщины и палестинского мужчины, которые влюбляются и скрывают свой роман от друзей и семьи.В 2015 году Министерство образования решило убрать книгу из рекомендованных списков чтения для учеников старших классов, поскольку она "угрожает еврейской идентичности". Впоследствии она стала бестселлером. В настоящее время Гадот посещает Израиль в перерыве между съемками новой адаптации книги Агаты Кристи "Смерть на Нил".Гадот и Варсано запустили несколько проектов с момента основания Pilot Wave в начале этого года, в том числе сериал о еврейской актрисе Хеди Ламарр и фильм о лидере польского подполья Ирене Сендлер, где Гадот играет главного героя.