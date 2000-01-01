Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Студия Lucasfilm представила ролик о «Звездных войнах» 25.11 23:10   MIGnews.com

Студия Lucasfilm представила ролик о «Звездных войнах»

В Сети появился созданный студией "отца" киносаги "Звездные войны" Джорджа Лукаса Lucasfilm посвященный прошлому и будущему серии фильмов проморолик, рассказывающий о влиянии культовой франшизы на всю современную культуру в целом и на кинематограф в частности.

Ролик, в котором перемежаются кадры со съемочной площадки девятого эпизода, приурочен к грядущей премьере очередной картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Также в видео затрагивается тема влияния, оказанного киносагой на кино и сериалы.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:26
В Брюсселе митинговали против насилия над женщинами
21:30
Amnesty: в Иране убито 143 демонстранта
21:01
Гидеон Саар: партия зашла в тупик
20:59
Во всем мире уничтожили 97,3% химического оружия
20:38
Пилот потеряла сознание за несколько минут до вылета
19:25
Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо
19:20
Дери требует больше министреств для ШАСа
19:10
СМИ: от Нетаниягу потребуют ухода с министерских должностей
19:03
По Израилю запущена ракета из Газы
19:01
Посол Иордании вернулся в Тель-Авив
18:38
Поляки хотят увеличения расходов на оборону
18:32
Нетаниягу: премьер-министра выбирают граждане Израиля
18:22
В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы
18:10
Иранский дзюдоист назвал израильтянина "лучшим другом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus