25.11 23:10 MIGnews.com

Студия Lucasfilm представила ролик о «Звездных войнах»

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Сети появился созданный студией "отца" киносаги "Звездные войны" Джорджа Лукаса Lucasfilm посвященный прошлому и будущему серии фильмов проморолик, рассказывающий о влиянии культовой франшизы на всю современную культуру в целом и на кинематограф в частности.Ролик, в котором перемежаются кадры со съемочной площадки девятого эпизода, приурочен к грядущей премьере очередной картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход".Также в видео затрагивается тема влияния, оказанного киносагой на кино и сериалы.