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Netflix представил финальный трейлер фильма «Король» 26.10 05:07   MIGnews.com

Netflix представил финальный трейлер фильма «Король»

Стриминговый сервис Netflix представил финальный трейлер исторической драмы "Король", которая выйдет 1 ноября.

Сюжет нового фильма частично опирается на пьесы Уильяма Шекспира. Главный герой картины принц Хэл, который против своей воли после кончины отца становится королем Генрихом V. Теперь юноше предстоит заниматься ведением войны, решением государственных проблем и участвовать в придворных интригах. Об этом сообщает Esquire.

Помимо Тимоти Шаламе в фильме также снялись Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп, Джоэл Эджертон и другие. Режиссером картины, которая выйдет на Netflix 1 ноября, выступил Дэвид Мишо, известный по картинам "Ровер" и "Машина войны".


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