Режиссер фильма "28 дней спустя" и продюсер "28 недель спустя" Дэнни Бойл собирается выпустить продолжение картины.
О планах снять третью часть режиссер рассказал британскому изданию.
По его словам, сценарий для новой ленты поможет написать Алекс Гарленд, работавший над фильмами "Из машины" и "28 дней спустя", пишет The Independent.
"У нас с Алексом Гарлендом есть прекрасная идея для третьей части. Она действительно хороша", – сообщил Бойл.
Первая часть дилогии – "28 дней спустя" (англ. 28 Days Later) вышла в 2002 году. Действие фильма происходит в Великобритании на фоне пандемии очень заразного вируса, превращающего людей в безумных убийц, а сюжет построен вокруг попыток четверки выживших спастись.