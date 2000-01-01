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Фильм `28 дней спустя` получит продолжение 26.06 02:35   MIGnews.com

Фильм "28 дней спустя" получит продолжение

Режиссер фильма "28 дней спустя" и продюсер "28 недель спустя" Дэнни Бойл собирается выпустить продолжение картины.

О планах снять третью часть режиссер рассказал британскому изданию.

По его словам, сценарий для новой ленты поможет написать Алекс Гарленд, работавший над фильмами "Из машины" и "28 дней спустя", пишет The Independent.

"У нас с Алексом Гарлендом есть прекрасная идея для третьей части. Она действительно хороша", – сообщил Бойл.

Первая часть дилогии – "28 дней спустя" (англ. 28 Days Later) вышла в 2002 году. Действие фильма происходит в Великобритании на фоне пандемии очень заразного вируса, превращающего людей в безумных убийц, а сюжет построен вокруг попыток четверки выживших спастись.


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