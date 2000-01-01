Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В новой «Матрице» роль Нео сыграет чернокожий актер 25.06 22:20   MIGnews.com

В новой «Матрице» роль Нео сыграет чернокожий актер

В следующем году начнутся сьемки продолжения «Матрицы».

На 2020 год намечено начало сьемок новой части «Матрицы», сообщает Лайф.

Сестры Вачовски намерены снять продолжение с измененным актерским составом. В данное время картина носит рабочее название «Проект «Мороженое». Первые кадры будут отсняты в Чикаго.

Информации о сценарии пока нет, но известно, что режиссеры забросят зрителя в период становления матрицы, а Морфеус будет воевать с машинами.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году. Следующие части «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: Революция» в 2003 году.

Интересно, что в разные годы роль Нео могли сыграть Юэн МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Уилл Смит. В новой части роль Нео сыграет Майкл Бакари Джордан. Он знаменит по фильмам «Фантастическая четвёрка», «Чёрная Пантера» и продолжениями фильма «Рокки» - «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Умерла советская и российская актриса Алла Покровская
22:00
Почему цемент способствует глобальному потеплению?
21:35
Сектор кибербезопасности страдает от недостатка специалистов
20:48
Израиль и США создают центр по нефтегазовым технологиям
20:41
Законодательница признала бегство евреев из арабских стран
20:32
Россия не видит в Иране региональной угрозы
20:18
Иран откажется от дальнейших обязательств по ядерной сделке
20:07
Эзра Сайдофф пошел на сделку о признании вины
20:02
Израильтяне смогут купить Nintendo в Тель-Авиве
19:07
В Бахрейне собрались участники экономического семинара
18:59
Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке
18:49
Президент Чили помолился за мир у Стены Плача
18:40
В Иерусалиме обсудили мир в Сирии
18:24
Нигерийский экзорцист собрал тысячи людей в Израиле. Видео
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus