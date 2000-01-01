В новой «Матрице» роль Нео сыграет чернокожий актер
В следующем году начнутся сьемки продолжения «Матрицы».
На 2020 год намечено начало сьемок новой части «Матрицы», сообщает Лайф.
Сестры Вачовски намерены снять продолжение с измененным актерским составом. В данное время картина носит рабочее название «Проект «Мороженое». Первые кадры будут отсняты в Чикаго.
Информации о сценарии пока нет, но известно, что режиссеры забросят зрителя в период становления матрицы, а Морфеус будет воевать с машинами.
Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году. Следующие части «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: Революция» в 2003 году.
Интересно, что в разные годы роль Нео могли сыграть Юэн МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Уилл Смит. В новой части роль Нео сыграет Майкл Бакари Джордан. Он знаменит по фильмам «Фантастическая четвёрка», «Чёрная Пантера» и продолжениями фильма «Рокки» - «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».