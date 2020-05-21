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Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем 26.05 04:45   MIGnews.com

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

22 мая на стриминговой платформе Disney+ компания Pixar выпустила первый мультфильм, в котором главный герой - гей.

Мультфильм получил название "Out" и длится всего 9 минут.

Главного героя зовут Грег, он хочет переехать в другой город со своим партнером, но боится признаться своим родителям в своей ориентации.

Родители же решили нагрянуть к своему сыну с неожиданным визитом, в этот момент Грег решает больше не скрывать настоящего себя от близких ему людей.





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