26.05 04:45 MIGnews.com

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

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22 мая на стриминговой платформе Disney+ компания Pixar выпустила первый мультфильм, в котором главный герой - гей.Мультфильм получил название "Out" и длится всего 9 минут.Главного героя зовут Грег, он хочет переехать в другой город со своим партнером, но боится признаться своим родителям в своей ориентации.Родители же решили нагрянуть к своему сыну с неожиданным визитом, в этот момент Грег решает больше не скрывать настоящего себя от близких ему людей.