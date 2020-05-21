26.05 04:45 MIGnews.com
Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем
22 мая на стриминговой платформе Disney+ компания Pixar выпустила первый мультфильм, в котором главный герой - гей.
Мультфильм получил название "Out" и длится всего 9 минут.
Главного героя зовут Грег, он хочет переехать в другой город со своим партнером, но боится признаться своим родителям в своей ориентации.
Родители же решили нагрянуть к своему сыну с неожиданным визитом, в этот момент Грег решает больше не скрывать настоящего себя от близких ему людей.
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