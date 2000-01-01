26.05 00:44 MIGnews.com

Пятая часть "Джона Уика" станет заключительной

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Пятый фильм из серии про Джона Уика станет финальным. Ранее стало известно о выпуске четвёртой части.Продюсер культовой франшизы Дерек Колстад рассказал о планах по дальнейшему развитию серии. Он отметил, что Киану Ривз, исполняющий главную роль во всех картинах, не так часто снимается в сиквелах, но в роли Джона Уика он нашёл что-то особенное и крайне важное. Об этом сообщает ComicBook."Я не знаю, сколько частей ещё будет, но полагаю, что в планах прямо сейчас как минимум четыре или пять", - сказал он.