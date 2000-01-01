26.05 04:18 MIGnews.com
Роберт Паттинсон перевоплотиться в Бэтмена
Популярный британский актер Роберт Паттинсон перевоплотится в роль Бэтмена в новом супергеройском фильме Мэтта Ривза для студии Warner Bros.
Об этом в субботу, 25 мая пишет Screen Rant
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Согласно источнику, Ривз планирует трилогию.
Источники отмечают, что 33-летнюю звезду еще не утвердили на эту роль, кастинги продолжаются, однако кандидатура Паттинсона является приоритетной.
Мэтт Ривз является режиссером фильмов "Монстро", "Впусти меня", "Рассвет планеты обезьян" и "Война за планету обезьян".
Известно, что картину можно будет увидеть в кинотеатрах 25 июня 2021 года. Съемки первой части должны начаться осенью этого года.
На данный момент знаменитость, прославившейся ролью вампира Эдварда во франшизе "Сумерки", снимается в новой картине создателя "Темного рыцаря" Кристофера Нолана.
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