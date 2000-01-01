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Ди Каприо перевоплотится в мошенника в `Аллее кошмара` | Фото:26.04 04:23   MIGnews.com

Ди Каприо перевоплотится в мошенника в "Аллее кошмара"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо - один из тех звезд, у которых будет возможность поработать практически со всеми величайшими режиссерами нашего времени. Так, на днях стало известно, что знаменитость снимется в новом фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмара".

Об этом в четверг, 25 апреля сообщает портал Firstpost.

По данным издания, сейчас Ди Каприо ведет переговоры с компанией Fox Searchlight об участии в съемках картины, основанной на одноименном романе Уильяма Линдси Грешема.

Стоит отметить, что экранная адаптация "Аллеи кошмара" появилась еще в 1947 году.

Однако, кинокритики уверены, что новая лента станет более близкой к литературному оригиналу, чем старый фильм.

Одним из главных продюсеров нового фильма дель Торо выступил Дж. Майлз Дэйл. Над сценарием работают Гильермо дель Торо и Ким Морган.

Напомним, в 2002 году Леонардо Ди Каприо сыграл преступника в фильме "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга.

Как известно, на данный момент Леонардо Ди Каприо работает с Квентином Тарантино над его новым фильмом "Однажды в Голливуде". Премьеру картины мир увидит уже этим летом.


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