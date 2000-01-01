26.02 05:37 MIGnews.com

Коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима"

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Из-за вспышки коронавируса в Италии были приостановлены съемки фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.Компания Paramount Pictures планировала провести трехнедельные съемки в Венеции, но решила приостановить съемочный процесс для безопасности здоровья актеров, а также с целью поддержки усилий венецианского правительства, которые направлены на то, чтобы избежать публичных собраний из-за вспышки коронавируса, Paramount Pictures меняет план производства и переносит съемки.