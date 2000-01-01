Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус сорвал съемки фильма `Миссия невыполнима` 26.02 05:37   MIGnews.com

Коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима"

Из-за вспышки коронавируса в Италии были приостановлены съемки фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

Компания Paramount Pictures планировала провести трехнедельные съемки в Венеции, но решила приостановить съемочный процесс для безопасности здоровья актеров, а также с целью поддержки усилий венецианского правительства, которые направлены на то, чтобы избежать публичных собраний из-за вспышки коронавируса, Paramount Pictures меняет план производства и переносит съемки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:01
Коронавирус: число жертв перевалило за 2700
06:45
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:30
На пороге большой войны: в Идлибе началась "мясорубка"  
04:32
В Польше продавщица отбилась от грабителя шваброй
03:59
Греция: массовые столкновения из-за лагеря мигрантов
02:47
Умер самый старый мужчина на планете
01:40
Харрисон Форд: новый "Индиана Джонс" превзойдет Marvel
00:30
На Марсе зафиксированы подземные толчки
23:39
Ferrari закрыла музеи из-за COVID-19
23:13
Вьетнам: от коронавируса излечились все 16 человек
23:00
Беннетт: вероятность широкомасштабной операции в Газе – 95%
22:48
На Закарпатье мужчину будут проверять на коронавирус
22:10
Ханийе: Россия играет особую роль в жизни палестинцев
21:15
El Al повышает тарифы: что известно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus