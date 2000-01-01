25.02 18:48 MIGnews.com

Marvel Studios под угрозой

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Кевин Файги мог уйти с поста главы студии Marvel ещё в 2012 году. Об этом рассказал Марк Руффало, который играет Халка во франшизе "Мстителей", в новом интервью The Independent.Как утверждает Руффало, Кевин Файги жаждал такого количества разнообразия и перфекционизма во всем, что в какой-то момент понял, что не выдерживает. Актер также рассказал, что тогда Кевину не хватало разнообразия в киновселенной и он хотел уговорить боссов Disney на создание фильма о женщинах-супергероях и в случае отказа подумывал покинуть студию Marvel. Вот что Файги сказал Марку на съёмках "Мстителей":"Послушай, меня завтра может не быть тут. Айк Перлмуттер не верит, что кто-то пойдёт на фильм о женщине-супергерое. Так что если я все ещё буду здесь завтра - знай, что я выиграл эту битву".