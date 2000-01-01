26.02 01:40 MIGnews.com

Харрисон Форд: новый "Индиана Джонс" превзойдет Marvel

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Известный американский актер Харрисон Форд заявил, что новая часть культовой кинофраншизы "Индиана Джонс" имеет все шансы превзойти успех фильмов Marvel.По словам Форда, из-за стремления создателей картины снять фильм на качественном уровне, не уступающем уровню кинокомисов Marvel, пришлось задержать выход ленты."Я не хочу, чтобы зрители увидели что-то, что они ожидают. Как раз наоборот: я рассчитываю на то, что мы сможем показать им что-то неожиданное. Они, к сожалению, привыкли к некоторой степени разочарования, когда возвращаются популярные персонажи. Конечно, фильмы Marvel являются впечатляющим примером, они просто взорвали киноиндустрию", - сказал актер.Известно, что выход кинокартины запланирован на лето 2021 года. Съемки новой части франшизы должны начаться не позднее лета этого года.