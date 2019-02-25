25.02 06:53 MIGnews.com

Израильский режиссер получил Оскар

Guy Nattiv, accepting Best Live Action Short award: "My grandparents are Holocaust survivors. The bigotry that they experienced in the Holocaust, we see that everywhere today, in America, in Europe. This film is about...teaching your kids a better way." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/wDoHAICDgM — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Работа Skin израильского режиссера Гая Натива получила награду в качестве лучшего короткого фильма на 91-м конкурсе Оскар в Лос-Анджелесе.Натив начал свою речь фразой “Доброй ночи Израиль”. Он рассказал о том, что переехал в Америку пять лет назад, и о том, что его родители - выжившие в Холокосте.Натив сказал: “Лицемерие, которое они испытали во время Холокоста мы видим сегодня повсюду - в Европе, в Америке. Мой фильм - об образовании, об обучении ваших детей лучшему”.Skin - драма о скинхеде в Америке, заканчивающаяся тем, что главный герой отвергает расовую ненависть. По сюжету фильма в маленьком городке начинается война банд после того как черный улыбнулся белому ребенку.Натив работал над фильмом вместе со сценаристом Шарой Маймон. Его жена, актриса Джейми Рэй Ньюман - продюсер фильма.В фильме снялись Джейми Белл, Вера Фармига, Билл Кэмп.Жена Натива Ньюман сказала: мы посвящаем эту работу нашему пятимесячному сыну, который сейчас сидит дома с родителями и смотрит это. Мы надеемся, что ты вырастешь в мире, где такие вещи будут невозможны, потому что люди научатся принимать друг друга”.Натив сказал, что свой следующий фильм он снимет о жизни своей бабушки.Израильтянин последний раз получил Оскара за режиссерскую работу в 1978 году.