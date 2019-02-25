Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильский режиссер получил Оскара 25.02 06:53   MIGnews.com

Израильский режиссер получил Оскар

Работа Skin израильского режиссера Гая Натива получила награду в качестве лучшего короткого фильма на 91-м конкурсе Оскар в Лос-Анджелесе.




Натив начал свою речь фразой “Доброй ночи Израиль”. Он рассказал о том, что переехал в Америку пять лет назад, и о том, что его родители - выжившие в Холокосте.

Натив сказал: “Лицемерие, которое они испытали во время Холокоста мы видим сегодня повсюду - в Европе, в Америке. Мой фильм - об образовании, об обучении ваших детей лучшему”.

Skin - драма о скинхеде в Америке, заканчивающаяся тем, что главный герой отвергает расовую ненависть. По сюжету фильма в маленьком городке начинается война банд после того как черный улыбнулся белому ребенку.

Натив работал над фильмом вместе со сценаристом Шарой Маймон. Его жена, актриса Джейми Рэй Ньюман - продюсер фильма.

В фильме снялись  Джейми Белл, Вера Фармига, Билл Кэмп.

Жена Натива Ньюман сказала: мы посвящаем эту работу нашему пятимесячному сыну, который сейчас сидит дома с родителями и смотрит это. Мы надеемся, что ты вырастешь в мире, где такие вещи будут невозможны, потому что люди научатся принимать друг друга”.

Натив сказал, что свой следующий фильм он снимет о жизни своей бабушки.

Израильтянин последний раз получил Оскара за режиссерскую работу в 1978 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
Злоумышленники подорвали мотоцикл в Пакистане, 1 погибший
11:28
ШАБАК задержал известных террористов на Западном берегу
11:17
"Нетаниягу - самый провальный премьер"
11:13
Двойника главы КНДР Говарда выслали из Вьетнама
11:02
Совместные действия не планируются
10:51
Rafael обеспечит ВВС Индии передовыми системами связи
10:29
Заполнить вакуум
10:08
Сделка с ХАМАСом - в ближайшем будущем
10:05
Штраф в 25 000 шекелей за то, что назвал офицера нацистом
09:49
ШАС может вступить в коалицию во главе с Ганцем
09:48
Нетаниягу мешают заплатить за свою правовую защиту
09:19
Сестра Задорова: не буду платить тому, кто посадил брата
09:07
Названы все триумфаторы 91-й премии "Оскар"
08:42
Курсанты "Офек" помогают в восстановлении сгоревших лесов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus