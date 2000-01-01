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Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова подразнили фанатов | Фото:26.01 00:23   MIGnews.com

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова подразнили фанатов

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь встретились на церемонии награждения Гильдии актеров, где оба получили награду.

Бывшие супруги тепло обнялись, когда пересеклись за кулисами.

Брэд Питт взял приз лучшего актера второго плана за роль стареющего каскадера в фильме "Однажды ... в Голливуде".

Актеров сфотографировали, когда они мило разговаривали и обменивались восторженными фразами друг о друге. Питт держался за запястье Энистон, пытаясь вернуть её за столик у знаменитостям.

Питт был женат на Энистон с 2000 по 2005 год, до громкого разрыва, после которого он встретился с Анджелиной Джоли. Однако с ней у него тоде не вышло и теперь он проходит тяжелый процесс рассторжения брака.




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