Компания yes запускает новый пакет в сервисе STINGTV

- интернет-сервис от компании yes - запускает новый специализированный пакет для русскоязычной аудитории, включающий 16 ведущих каналов на русском языке, а также киноканалы, каналы сериалов и документальных фильмов, новостные, детские, музыкальные, развлекательные и лайфстайл каналы, и вдобавок ко всему, бесплатную видеотеку VOD с тысячами единиц контента для русскоязычной аудитории. С запуском нового пакетапредложит русскоязычным зрителям просмотр 31 канала, в том числе шесть киноканалов и пять каналов сериалов, ведущие каналы художественных фильмов и сериалов производства yes, которые впервые появятся в сервисе STINGTV в сопровождении дубляжа и/или субтитров на русском языке. А еще к услугам зрителей -интерфейс на русском языке с удобным и интуитивным меню, а также архив всех эфиров за неделю.В пакет входит видеотека с десятками тысяч единиц контента, доступного для русскоязычных зрителей бесплатно, в ней около 2000 художественных фильмов, в том числе новейшие картины последних лет с дубляжем и субтитрами на русском языке, 600 новых сериалов и сезонов сериалов, а также около 700 документальных фильмов с субтитрами на русском.предлагает русскоязычным зрителям уникальные каналы науки и природы с русским дубляжем, в том числе NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, Discovery, Discovery Science, Animal planet, канал для малышей Baby.: Первый канал HD, RTVi, НТВ-мир (из интернет-сервисов только в), РЕН ТВ, «Настоящее время» (только ви в yes), «Дом кино», «Дождь», «Наше кино», ТНТ, TVCI, украинский 1+1, «Шансон», «Время», «Телекафе», «Карусель» и музыкальный канал RMB., включающий в себя каналы сериалов и документальных фильмов от yes, научно-популярные каналы, израильские каналы, в том числе 9 канал HD, будет предложен за 45 шекелей в месяц + 24 шекеля в месяц за «Русский пакет» в течение первых шести месяцев (скидка 84 шекеля). Начиная с седьмого месяца, «пакет сериалов» будет стоить 59 шекелей и «Русский пакет» – 30 шек., включающий в себя 40 каналов: киноканалы, каналы сериалов и документальных фильмов от yes, научно-популярные каналы, а также израильские каналы, в том числе 9 канал HD, будет предложен за 65 шекелей в месяц + 24 шекеля в месяц за «Русский пакет» в течение первых шести месяцев (скидка 204 шекеля). Начиная с седьмого месяца,будет стоить 99 шекелей и «Русский пакет» – 30 шек.Подробности на сайте www.stingtv.co.il или по телефону: *2080