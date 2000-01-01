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Джеймс Кэмерон объяснил появление постаревшего Терминатора 25.10 07:10   MIGnews.com

Джеймс Кэмерон объяснил появление постаревшего Терминатора

Известный голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на мучавший фанатов вопрос о том, почему в новой части культовой франшизы о киборге из будущего "Терминатор: Темные судьбы" Т-800, роль которого исполнил Арнольд Шварценеггер, выглядит заметно постаревшим.

Кэмерон объяснил старение терминатора тем, что снаружи робот покрыт настоящими человеческими тканями. Об этом сообщает портал Культуромания.

Кэмерон напомнил, что еще в первой части франшизы герой Шварценеггера потел и имел другие свойства настоящего человеческого тела. Для поддержания жизнедеятельности своей человеческой оболочки киборгу приходится употреблять пищу, а раны на его коже заживают естественным путем.

"Он киборг. Часть "орг" — это органика. Снаружи находится плоть", - сказал Кэмерон.

Также режиссер добавил, что основной тематикой новых частей перезапущенной франшизы может стать проблема взаимоотношений человека с искусственным интеллектом.


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