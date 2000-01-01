Джеймс Кэмерон объяснил появление постаревшего Терминатора
Известный голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на мучавший фанатов вопрос о том, почему в новой части культовой франшизы о киборге из будущего "Терминатор: Темные судьбы" Т-800, роль которого исполнил Арнольд Шварценеггер, выглядит заметно постаревшим.
Кэмерон объяснил старение терминатора тем, что снаружи робот покрыт настоящими человеческими тканями. Об этом сообщает портал Культуромания.
Кэмерон напомнил, что еще в первой части франшизы герой Шварценеггера потел и имел другие свойства настоящего человеческого тела. Для поддержания жизнедеятельности своей человеческой оболочки киборгу приходится употреблять пищу, а раны на его коже заживают естественным путем.
"Он киборг. Часть "орг" — это органика. Снаружи находится плоть", - сказал Кэмерон.
Также режиссер добавил, что основной тематикой новых частей перезапущенной франшизы может стать проблема взаимоотношений человека с искусственным интеллектом.