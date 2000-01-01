Названы имена номинантов на премию «Оскар»

Киностудии выдвинули на соискание на получение премии американской киноакадемии «Оскар» за лучшее исполнение мужской роли Джонатана Прайса, Мэттью Райса, Роберта Паттинсона и Леонардо Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо выдвинут на «Оскар» студией Sony за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". За роль в той же ленте, но в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" выдвинут Брэд Питт.
Мэттью Райс и Тома Хэнкс выдвинуты за участие в картине "Прекрасный день по соседству" в качестве исполнителей главной роли и роли второго плана соответственно. В аналогичных номинациях за участие в фильме "Маяк" за статуэтку будут бороться Роберт Патинсон и Уиллем Дэфо.
Исполнителей ролей в картине «Два папы» выдвинула в качестве кандидатов на получение «Оскара» Стриминговая платформа Netflix выдвинула исполнителей ролей в фильме "Два папы" актеров Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса, сыгравших в ленте главную и главную мужскую второго плана роли.