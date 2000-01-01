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Названы имена номинантов на премию «Оскар» 25.10 06:29   MIGnews.com

Названы имена номинантов на премию «Оскар»

Киностудии выдвинули на соискание на получение премии американской киноакадемии «Оскар» за лучшее исполнение мужской роли Джонатана Прайса, Мэттью Райса, Роберта Паттинсона и Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо выдвинут на «Оскар» студией Sony за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". За роль в той же ленте, но в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" выдвинут Брэд Питт.

Мэттью Райс и Тома Хэнкс выдвинуты за участие в картине "Прекрасный день по соседству" в качестве исполнителей главной роли и роли второго плана соответственно. В аналогичных номинациях за участие в фильме "Маяк" за статуэтку будут бороться Роберт Патинсон и Уиллем Дэфо.

Исполнителей ролей в картине «Два папы» выдвинула в качестве кандидатов на получение «Оскара» Стриминговая платформа Netflix выдвинула исполнителей ролей в фильме "Два папы" актеров Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса, сыгравших в ленте главную и главную мужскую второго плана роли.


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