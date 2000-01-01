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Звезда `Игры престолов` отметила свое 33-летие в Париже 24.10 14:56   MIGnews.com

Звезда "Игры престолов" отметила свое 33-летие в Париже

Британская кинозвезда Эмилия Кларк отметила свой 33-й День Рождения в Париже. Об этом она рассказала в своей публикации в Instagram.

"Говорят, она любит булочки с изюмом. Нет причин для беспокойства", – написала она.

Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года.

Наиболее известные роли актрисы – Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" и Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис"


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