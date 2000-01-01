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В России на `Оскар` выдвинут фильм Кантемира Балагова 24.09 22:49   MIGnews.com

В России на "Оскар" выдвинут фильм Кантемира Балагова

В России выдвинут на премию "Оскар" фильм российского режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Такое заявление сделал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

"Был выбран фильм "Дылда", — сказал Меньшов.

В мае Балагов был удостоен премии за фильм "Дылда" в рамках каннской программы "Особый взгляд".

Фильм расскажет о жизни двух девушек, которые вернулись с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.


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