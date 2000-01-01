24.09 20:22 MIGnews.com

Полнометражный фильм по мотивам "Во все тяжкие" (видео)

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В сети появился первый трейлер к фильму "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), который раскроет еще больше историю нашумевшего сериала "Во все тяжкие".Картина расскажет о событиях, которые произошли после финала сериала. Джесси Пинкман освободится из плена нацистов и направится к своим друзьям Барсуку и Тощему Питу. Джесси будет разыскивать полиция.Ярые фанаты сериала, которые с нетерпением ждали продолжения, теряются в догадках. Увидят ли они в фильме Уолтера Уайта, известного как Хайзенберг?Премьера "Эль Камино" состоится 11 октября на Netflix.