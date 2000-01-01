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Полнометражный фильм по мотивам `Во все тяжкие` (видео) 24.09 20:22   MIGnews.com

Полнометражный фильм по мотивам "Во все тяжкие" (видео)

В сети появился первый трейлер к фильму "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), который раскроет еще больше историю нашумевшего сериала "Во все тяжкие".

Картина расскажет о событиях, которые произошли после финала сериала. Джесси Пинкман освободится из плена нацистов и направится к своим друзьям Барсуку и Тощему Питу. Джесси будет разыскивать полиция.

Ярые фанаты сериала, которые с нетерпением ждали продолжения, теряются в догадках. Увидят ли они в фильме Уолтера Уайта, известного как Хайзенберг?

Премьера "Эль Камино" состоится 11 октября на Netflix.


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