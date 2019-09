24.09 16:43 MIGnews.com

Внучка Чаплина снимет документальный фильм про дедушку

Кармен Чаплин, внучка того самого известного актера и режиссера Чарли Чаплина, намерена снять фильм о нем, который будет называться Charlie Chaplin, a Man of the World.Съемки фильма начнутся в 2020 году, им займутся кинокомпания Kanaki Films, Atlantic Pictures и организация Wave of Humanity. Также в создании кинокартины примет участие еще одна внучка Чаплина – Долорес и французский актер Стэнни Коппе.Фильм будет создан совместно с французской MK2, которая владеет правами на кинопроизведения Чаплина, пишет Variety."Вопреки ожиданиям от документального кино о мастере немого кинематографа, мы будем использовать анимацию, отрывки из фильмов, интервью с коллегами и детьми Чаплина в сопровождении саундтрека из его оригинальной музыки", – заявили авторы фильма.Пока что неизвестно, когда картина попадет в прокат.