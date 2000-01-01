Сиквел «Отряда самоубийц» будет отличаться от первой части
Актер Джей Кортни, сыгравший Капитана Бумеранга Харкнесса в первом фильме «Отряд самоубийц», рассказал журналистам, что сиквел будет существенно отличаться от оригинального фильма. Изменится как общая атмосфера картины, так и сама вселенная, в которой будут происходить описываемые в картине события.
Съемки сиквела доверили Джеймсу Ганну – режиссеру, известному своей работой над фильмом "Стражи Галактики". Предыдущие работы Ганна сняты в полуюмористической манере, которой, вероятно, он не изменит и при съемках нового фильма. Об этом сообщает издание "Дни24".
По предварительным данным, в сиквеле продолжится история об отряде суперзлодеев под руководством правительственного агента Аманды Уоллер. История будет сюжетно связана с первой частью вышедшего в 2016 году фильма, получившего негативные оценки критиков.