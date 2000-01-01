25.09 01:47 MIGnews.com

Церемония "Эмми" показала рекордно низкие рейтинги

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71-я премия Emmy Awards на Fox показала рекордно низкую посещаемость, несмотря на попытку актеров и продюсеров поднимать политические и культурные проблемы.Воскресное вещание получило катастрофический рейтинг в 6-10%, что на 23% ниже показателя прошлогодней церемоний и на 30% ниже, чем в 2017 году.В воскресенье на "Эмми" прозвучали благодарственные речи, в которых знаменитости рассказывали о своих политических и культурных взглядах.