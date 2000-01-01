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Церемония `Эмми` показала рекордно низкие рейтинги | Фото:25.09 01:47   MIGnews.com

Церемония "Эмми" показала рекордно низкие рейтинги

71-я премия Emmy Awards на Fox показала рекордно низкую посещаемость, несмотря на попытку актеров и продюсеров поднимать политические и культурные проблемы.

Воскресное вещание получило катастрофический рейтинг в 6-10%, что на 23% ниже показателя прошлогодней церемоний и на 30% ниже, чем в 2017 году.

В воскресенье на "Эмми" прозвучали благодарственные речи, в которых знаменитости рассказывали о своих политических и культурных взглядах.


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