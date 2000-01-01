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Известна дата начала съемок новой части `Матрицы` 24.06 22:33   MIGnews.com

Известна дата начала съемок новой части "Матрицы"

Ставшей культовой трилогия от сестер Вачовски получит вторую жизнь. Да-да, и это не очередные слухи. Информация, размещенная на сайте Discussing Film, гласит о начале подготовке к съемкам. Сами съемку новой "Матрицы" начнутся в 2020 году.

Некоторые инсайдеры утверждают, что сценарий для новой фантастической картине был написан Заком Пенном, а в главной роли будет актер Майкл Б. Джордан. Ранее Майкл снимался в роли "плохиша" в фильме "Черная пантера". Все сюжетные подробности отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что главным героем картины может стать женщина. Уже даже было известно имя актрисы – Сандра Баллок. Однако сама актриса отказалась от такого заманчивого предложения из-за отсутствия интереса и сложного графика.


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