24.06 22:33 MIGnews.com

Известна дата начала съемок новой части "Матрицы"

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Ставшей культовой трилогия от сестер Вачовски получит вторую жизнь. Да-да, и это не очередные слухи. Информация, размещенная на сайте Discussing Film, гласит о начале подготовке к съемкам. Сами съемку новой "Матрицы" начнутся в 2020 году.Некоторые инсайдеры утверждают, что сценарий для новой фантастической картине был написан Заком Пенном, а в главной роли будет актер Майкл Б. Джордан. Ранее Майкл снимался в роли "плохиша" в фильме "Черная пантера". Все сюжетные подробности отсутствуют.Ранее сообщалось о том, что главным героем картины может стать женщина. Уже даже было известно имя актрисы – Сандра Баллок. Однако сама актриса отказалась от такого заманчивого предложения из-за отсутствия интереса и сложного графика.