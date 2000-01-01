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В Грузии бойкотируют фильмы с русским переводом 25.06 04:11   MIGnews.com

В Грузии бойкотируют фильмы с русским дубляжем

В Грузии семь кинотеатров Cavea Cinema приостановили показ фильмов с русским дубляжем.

Согласно заявлению представителей компании, с 20 июня был отменен показ русскоязычных сеансов в связи с волнениями, которые происходят по всей стране в последние дни.

При этом в Cavea Cinema не уточнили, на какой срок был остановлен показ русскоязычных кинофильмов и будет ли он возобновлен в будущем, пишет "Грузия Online".

Cavea Cinema является крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии. Развлекательные заведения предлагали самый большой выбор фильмов, которые транслировались на трех языках – грузинском, английском и русском. Компания владеет тремя кинотеатрами в Тбилиси: Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.


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