В Грузии бойкотируют фильмы с русским дубляжем

В Грузии семь кинотеатров Cavea Cinema приостановили показ фильмов с русским дубляжем.
Согласно заявлению представителей компании, с 20 июня был отменен показ русскоязычных сеансов в связи с волнениями, которые происходят по всей стране в последние дни.
При этом в Cavea Cinema не уточнили, на какой срок был остановлен показ русскоязычных кинофильмов и будет ли он возобновлен в будущем, пишет "Грузия Online".
Cavea Cinema является крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии. Развлекательные заведения предлагали самый большой выбор фильмов, которые транслировались на трех языках – грузинском, английском и русском. Компания владеет тремя кинотеатрами в Тбилиси: Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.