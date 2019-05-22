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`Чернобыль` от HBO `затмил` `Игру престолов` 25.05 02:02   MIGnews.com

"Чернобыль" от HBO "затмил" "Игру престолов"

Критики и зрители оценили мини-сериал "Чернобыль" от НВО выше, чем легендарную "Игру престолов".

Сериал об украинском Чернобыле получил более высокий рейтинг по IMDb, чем "Игра престолов". Оценка колеблется от 9,5 до 9,8 баллов. В отзывах большинство пользователей благодарят создателей за рассказанную историю, поскольку сериал снят на основе реальных событий, что еще больше нравится зрителям.

В то же время другие пользователи называли мини-сериал "наиболее напряженным", "шедевром" и так далее.

Первая серия получила название "1:23:45" (время взрыва на четвертом энергоблоке). Второй эпизод называется "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm), пишет LADbible.

Как известно, третья серия мини-сериала от НВО собрала высокие рейтинги. На момент написания заметки на сайте IMDB ее оценка составляет 9,7 балла на основе почти 744 отзывов.


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