"Чернобыль" от HBO "затмил" "Игру престолов"

Сериал об украинском Чернобыле получил более высокий рейтинг по IMDb, чем "Игра престолов". Оценка колеблется от 9,5 до 9,8 баллов. В отзывах большинство пользователей благодарят создателей за рассказанную историю, поскольку сериал снят на основе реальных событий, что еще больше нравится зрителям.
В то же время другие пользователи называли мини-сериал "наиболее напряженным", "шедевром" и так далее.
Первая серия получила название "1:23:45" (время взрыва на четвертом энергоблоке). Второй эпизод называется "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm), пишет LADbible.
Как известно, третья серия мини-сериала от НВО собрала высокие рейтинги. На момент написания заметки на сайте IMDB ее оценка составляет 9,7 балла на основе почти 744 отзывов.