Линдси Лохан снимет сериал о жизни русских олигархов
Скандальный роман с сыном русского миллионера Егором Тарабасовым настолько повлиял на жизнь американской актрисы Линдси Лохан, что даже вдохновил ее на новый проект.
30-летняя актриса объявила, что сейчас работает над сериалом для Netfix, который расскажет о жизни трех российских олигархов.
О новом проекте звезда сообщила на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля, который проходит сейчас на Лазурном побережье, передает Cosmo. По словам девушки, сюжет затрагивает подробности жизни "трех принцесс" – дочек миллионеров из России.
Линдси отметила, что выступит режиссером нового сериала, а также исполнит в нем одну из главных ролей. Другими подробностями актриса предпочла пока не делиться.