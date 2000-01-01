25.05 03:31 MIGnews.com

Линдси Лохан снимет сериал о жизни русских олигархов

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Скандальный роман с сыном русского миллионера Егором Тарабасовым настолько повлиял на жизнь американской актрисы Линдси Лохан, что даже вдохновил ее на новый проект.30-летняя актриса объявила, что сейчас работает над сериалом для Netfix, который расскажет о жизни трех российских олигархов.О новом проекте звезда сообщила на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля, который проходит сейчас на Лазурном побережье, передает Cosmo. По словам девушки, сюжет затрагивает подробности жизни "трех принцесс" – дочек миллионеров из России.Линдси отметила, что выступит режиссером нового сериала, а также исполнит в нем одну из главных ролей. Другими подробностями актриса предпочла пока не делиться.