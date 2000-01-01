Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












instagram.com 25.05 03:31   MIGnews.com

Линдси Лохан снимет сериал о жизни русских олигархов

Скандальный роман с сыном русского миллионера Егором Тарабасовым настолько повлиял на жизнь американской актрисы Линдси Лохан, что даже вдохновил ее на новый проект.

30-летняя актриса объявила, что сейчас работает над сериалом для Netfix, который расскажет о жизни трех российских олигархов.

О новом проекте звезда сообщила на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля, который проходит сейчас на Лазурном побережье, передает Cosmo. По словам девушки, сюжет затрагивает подробности жизни "трех принцесс" – дочек миллионеров из России.

Линдси отметила, что выступит режиссером нового сериала, а также исполнит в нем одну из главных ролей. Другими подробностями актриса предпочла пока не делиться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:32
Негативные эмоции помогают достигнуть успехов
01:22
Ученые объяснили, почему фламинго стоят на одной ноге
00:16
Британский актер решил сменить гражданство из-за Brexit
23:13
Черногория станет полноправным членом НАТО в начале июня
21:21
Арестованы брат и отец "манчестерского" террориста
20:57
Британская полиция арестовала 5 подозреваемого террориста
20:31
Биньямин Нетаниягу: "50 лет спустя мы не забыли никого"
20:20
Нетаниягу выразил соболезнованию британскому народу
19:18
Турция готова сказать Германии "до свидания"
18:49
Форер: Налогоплательщики Израиля оплачивают поддержку BDS
18:20
В Великобритании могут вернуть смертную казнь за терроризм
17:52
ЕС предоставит Финляндии "финансовую гибкость"
17:23
Лодка мигрантов перевернулась у берегов Ливии: 20 погибших
17:07
Главный раввин Тель-Авива ушел на пенсию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus