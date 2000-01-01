Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Музей Освенцима обвинил сериал `Охотники` 25.02 01:30   MIGnews.com

Музей Освенцима обвинил сериал "Охотники"

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме раскритиковал создателей сериала "Охотники", обвинив их в искажении истории.

Во вступительной заставке сериала и в первом эпизоде показана сцена шахматной партии, в которой в роли фигур выступают узники концентрационного лагеря,а "управляет" ими еврейский профессиональный шахматист. Вместо потери фигур, заключенных расстреливают.

Руководство музея возмутил этот эпизод.

"История Освенцима полна немыслимой боли и страданий, задокументированных в показаниях выживших. Изобретение "человеческих шахмат" для сериала "Охотники" — это не только опасная глупость и карикатура, это еще и стимул для будущего отрицания. Мы почитаем память жертв, сохраняя историческую точность", - говорится в заявлении музея.

Создатель шоу Дэвид Вейл уже прокомментировал заявление музея и назвал события сериала вымыслом, который никогда не претендовал на документальную точность. По его словам, такой символизм позволяет лучше рассказать об одной из самых страшных трагедий прошлого века.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:34
В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне
23:22
Не доказал, что земля плоская: Mad Max взорвался на ракете  
22:50
Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии
22:36
Сигнал ракетной тревоги в Сдероте
22:30
Минздрав запретил волонтерам передавать еду эвакуированным
22:06
Инструкция Службы тыла для населения
21:54
Умер создатель фигурки-человечка LEGO — Йенс Нигард
21:48
"Исламский джихад": прекращения огня не будет
21:37
Британцы получат новые паспорта после Brexit
21:33
Очередной сигнал ракетной тревоги в Айн Ха-Шлоша
21:25
Кохави о прекращении огня: вероятно, это еще не конец
21:16
Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали "скорую"
20:55
Откровения актрисы Дарьи Мороз: первый опыт был у отца
20:40
Террористы прекращают обстрелы: когда наступит тишина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus