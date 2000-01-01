25.02 01:30 MIGnews.com

Музей Освенцима обвинил сериал "Охотники"

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Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме раскритиковал создателей сериала "Охотники", обвинив их в искажении истории.Во вступительной заставке сериала и в первом эпизоде показана сцена шахматной партии, в которой в роли фигур выступают узники концентрационного лагеря,а "управляет" ими еврейский профессиональный шахматист. Вместо потери фигур, заключенных расстреливают.Руководство музея возмутил этот эпизод."История Освенцима полна немыслимой боли и страданий, задокументированных в показаниях выживших. Изобретение "человеческих шахмат" для сериала "Охотники" — это не только опасная глупость и карикатура, это еще и стимул для будущего отрицания. Мы почитаем память жертв, сохраняя историческую точность", - говорится в заявлении музея.Создатель шоу Дэвид Вейл уже прокомментировал заявление музея и назвал события сериала вымыслом, который никогда не претендовал на документальную точность. По его словам, такой символизм позволяет лучше рассказать об одной из самых страшных трагедий прошлого века.