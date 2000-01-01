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Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза 24.01 11:56   MIGnews.com

Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза

Недавно голливудский актер Брэд Питт заявил, что он едва не отобрал роль Нео у Киану Ривза в фильме "Матрица" 1999 года.

Об этом Питт заявил на международном кинофестивале в Санта-Барбаре, где он получил премию Maltin Modern Master Award.

"Я расскажу вам дам об одной роли, только одной, потому что я действительно верю, что он никогда не была создана для меня!, - сказал Питт, когда у него спросили об известных ролях, от которых он отказывался. - Я действительно отказался играть в "Матрице". Я принял красную таблетку".

Стоит отметить, что от роли в "Матрице" также отказался Уилл Смит, в пользу съемок в фильме "Дикий Дикий Запад", который разгромили критики и который стал настоящей катастрофой в плане кассовых сборов.

Ривз снова сыграет роль Нео в недавно анонсированной "Матрице 4" вместе с Кэрри-Энн Мосс.


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