24.01 11:56 MIGnews.com

Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Недавно голливудский актер Брэд Питт заявил, что он едва не отобрал роль Нео у Киану Ривза в фильме "Матрица" 1999 года.Об этом Питт заявил на международном кинофестивале в Санта-Барбаре, где он получил премию Maltin Modern Master Award."Я расскажу вам дам об одной роли, только одной, потому что я действительно верю, что он никогда не была создана для меня!, - сказал Питт, когда у него спросили об известных ролях, от которых он отказывался. - Я действительно отказался играть в "Матрице". Я принял красную таблетку".Стоит отметить, что от роли в "Матрице" также отказался Уилл Смит, в пользу съемок в фильме "Дикий Дикий Запад", который разгромили критики и который стал настоящей катастрофой в плане кассовых сборов.Ривз снова сыграет роль Нео в недавно анонсированной "Матрице 4" вместе с Кэрри-Энн Мосс.