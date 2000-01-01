Сериал по "Звёздным войнам" заморожен из-за плагиата
Студия Lucasfilm заморозила работу над новым сериалом о персонаже вселенной "Звёздных войн" Оби-Ване Кеноби.
Главе компании Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Одной из причин, вызвавших недовольство Кеннеди, является текст сценария - по ее мнению он слишком походил на другой сериал - "Мандалорец" Джона Фавро. В сценарии Амини Кеноби выступал в качестве защитника для молодых Люка и Леи, что напомнило главе Lucasfilm историю об охотнике за головами, защищающем Малыша Йоду.