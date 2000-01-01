Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Сериал по `Звёздным войнам` заморожен из-за плагиата 25.01 04:32   MIGnews.com

Сериал по "Звёздным войнам" заморожен из-за плагиата

Студия Lucasfilm заморозила работу над новым сериалом о персонаже вселенной "Звёздных войн" Оби-Ване Кеноби.

Главе компании Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Одной из причин, вызвавших недовольство Кеннеди, является текст сценария - по ее мнению он слишком походил на другой сериал - "Мандалорец" Джона Фавро. В сценарии Амини Кеноби выступал в качестве защитника для молодых Люка и Леи, что напомнило главе Lucasfilm историю об охотнике за головами, защищающем Малыша Йоду.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:15
Цена успеха: Билли Айлиш задумалась о самоубийстве
02:00
Смертельный вирус добрался до Беларуси
00:49
В ЕС подписали соглашение о Brexit
23:37
Дания хочет запретить продажу веселящего газа детям
22:47
Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах
21:33
Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом
21:08
"Путин признал, что Иссахар наказали слишком жестоко"  
21:05
Землетрясение в Турции: 6,9 баллов
20:58
"Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстеров"
20:39
Сирия: за последние сутки погибли трое военных
20:15
Землетрясение в Израиле
20:01
Италия: антисемитские граффити на доме жертвы Холокоста
19:36
Новые протесты в Ираке: есть погибшие
19:04
Принц Чарльз пожелал палестинцам "свободы и равенства"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus