23.12 21:14 MIGnews.com

Шоуранер рассказала каким будет второй сезон "Ведьмака"

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20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак", на днях шоуранер сериала Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о том, каким будет второй сезон.По словам сценаристки, второй сезон сериала будет более сфокусированным."В истории будет больше драйва, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, на самом деле начнут приносить свои плоды во втором", – отметила она.Хиссрич отметила, что в грядущем сезоне главные герои не будут изолированы друг от друга, как это было в большинстве уже вышедших серий."Персонажи начинают чаще встречаться и взаимодействовать друг с другом. Иногда это хорошо, иногда – не очень. Но все это выглядит так, будто все элементы, которые мы обозначили для этого мира, наконец-то начинают собираться в нечто более реальное", – заключила она.