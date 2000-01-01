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Шоуранер рассказала каким будет второй сезон `Ведьмака` 23.12 21:14   MIGnews.com

Шоуранер рассказала каким будет второй сезон "Ведьмака"

20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак", на днях шоуранер сериала Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о том, каким будет второй сезон.

По словам сценаристки, второй сезон сериала будет более сфокусированным.

"В истории будет больше драйва, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, на самом деле начнут приносить свои плоды во втором", – отметила она.

Хиссрич отметила, что в грядущем сезоне главные герои не будут изолированы друг от друга, как это было в большинстве уже вышедших серий.

"Персонажи начинают чаще встречаться и взаимодействовать друг с другом. Иногда это хорошо, иногда – не очень. Но все это выглядит так, будто все элементы, которые мы обозначили для этого мира, наконец-то начинают собираться в нечто более реальное", – заключила она.


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