23.11 16:42 MIGnews.com

Саша Барон Коэн резко раскритиковал политику соцсетей

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Если бы социальная сеть Facebook существовала во времена Адольфа Гитлера, ее администрация позволила бы нацистскому лидеру продвигать антисемитскую рекламу.Такое мнение выразил известный британский актер Саша Барон-Коэн, выступая на конференции Антидиффамационной лиги под названием «Никогда — это сейчас»."Если вы заплатите – Facebook поместит любую политическую рекламу, даже если это откровенная ложь. В соответствии с этой безумной логикой, если бы Facebook существовал в 1930-е годы, они бы разрешили публикацию 30-секундных рекламных роликов Гитлера об окончательном решении еврейского вопроса", — заявил Барон-Коэн.По его словам, Google, Twitter и YouTube, в свою очередь, тоже "втюхивают чушь" миллиардам людей своих пользователей."Демократия, зависящая от распространении правды, отступает, а на марше автократия, основанная на распространении лжи. Я просто актер, я не ученый. Но и мне все ясно: насилие и ненависть распространяется несколькими компаниями, превратившимися в самую большую пропагандистскую машину в истории человечества", — подчеркнул актер.Стоит отметить, что компания, основанная Марком Цукербергом, оправдалась тем фактом, что якобы блокирует пропаганду ненависти.В то время как Twitter еще в октябре полностью запретил рекламу политического характера, да и Google на этой неделе пообещал ужесточить правила политической рекламы, Facebook остается самой свободной платформой для продвижения политических месседжей.В сентябре там заявили, что не собираются фильтровать политическую рекламу, поскольку пользователи якобы проявляют к ней нешуточный интерес.