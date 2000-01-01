Блокбастер "Мстители: Финал" выдвинут на премию "Оскар"
Финальную часть супергеройской франшизы "Мстители: Финал" номинируют на престижную кинопремию "Оскар" в 2020 году.
Сообщается, что кинокомпания Walt Disney, выпустившая "Мстителей", проводит кампанию по выдвижению финальной ленты про супергероев на премию "Оскар-2020", церемония вручения которой состоится в феврале следующего года. Уже определено расписание представления картины членам жюри. Конкурсные показы состоятся в нескольких городах США и в Лондоне. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
На данный момент неизвестно, в какой номинации будет номироваться нашумевший блокбастер.
Финальный фильм из серии "Мстителей" побил мировой рекорд по кассовым сборам в прокате, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона. В настоящее время "Мстители: Финал" является самым кассовым фильмом за всю историю мирового кинематографа.