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Блокбастер `Мстители: Финал` выдвинут на премию `Оскар` 23.09 09:20   MIGnews.com

Блокбастер "Мстители: Финал" выдвинут на премию "Оскар"

Финальную часть супергеройской франшизы "Мстители: Финал" номинируют на престижную кинопремию "Оскар" в 2020 году.

Сообщается, что кинокомпания Walt Disney, выпустившая "Мстителей", проводит кампанию по выдвижению финальной ленты про супергероев на премию "Оскар-2020", церемония вручения которой состоится в феврале следующего года. Уже определено расписание представления картины членам жюри. Конкурсные показы состоятся в нескольких городах США и в Лондоне. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

На данный момент неизвестно, в какой номинации будет номироваться нашумевший блокбастер.

Финальный фильм из серии "Мстителей" побил мировой рекорд по кассовым сборам в прокате, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона. В настоящее время "Мстители: Финал" является самым кассовым фильмом за всю историю мирового кинематографа.


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