Фильм об убийце Рабина признан лучшим в 2019 году

Израильская киноакадемия признала ленту Ярона Зильбермана "Ямим нораим" ("Дни трепета" или "Подстрекательство") лучшим художественными фильмом 2019 года.
Самой престижной церемония вручения премии "Офир" в Израиле состоялась 22 сентября, передает The Times of Israel.
Фильм, основанный на шестилетнем исследовании, показывает, как студент юридического факультета университета Бар-Илан Игаль Амир стал убийцей премьер-министра Ицхака Рабина.
В ленту включено много документальных моментов, которые вызвали осуждение у министра культуры и спорта Мири Регев, посчитавшего кинокартину оскорбительной по отношению к Биньямину Нетаниягу, над которым все еще висит обвинение в подстрекательстве к убийству.
"Амир – убийца, который выстрелил в самое сердце нации и сделал самое худшее из возможного, убил премьер-министра в условиях демократии. Нет места для фильма, который пытается понять его или его мотивы, или намекнуть, или обвинить других в том, что он стоит за его отвратительным поступком", – заявил Регев.
Тем не менее, фильм отправится в качестве лауреата премии "Офир" представлять Израиль в числе иностранных кинолент.