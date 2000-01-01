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Эмилия Кларк отказалась от `Пятьдесят оттенков серого` | Фото:24.05 05:38   MIGnews.com

Эмилия Кларк отказалась от "Пятьдесят оттенков серого"

Актрисы из "Игры престолов" Эмилия Кларк отказалась от съемок в фильме "Пятьдесят оттенков серого" из необходимости сниматься голой.

Английская актриса играет главную роль сериала "Игра Престолов" Дейенерис Таргариен, где она уже представала перед зрителями в обнаженном виде. "Мне очень хотелось поработать с [режиссером "Пятьдесят оттенков серого"] Сэмом Тейлором-Джонсоном, потому что она чертовски хороша", - сказала она. "Но в фильме есть огромное количество наготы.

"Я никогда не скажу "я не играю обнаженных людей", потому что я уже делал это, но я думаю, что я могла бы застрять в этой яме, из которой мне было бы трудно выбраться".

Кларк, ранее, также отвергла роль подруги Эдварда Сноудена в "Сноудене" Оливера Стоуна.




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