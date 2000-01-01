Автор шоу Йонатан Идурски подтвердил ранее в этом месяце, что будет снят третий сезон сериала.
Но Ассоциация израильских актеров попросила актеров не подписывать контракт, если им не будет гарантировано больше денег за продажу сериала за границу.
Ури Рештик, председатель Ассоциации актеров Израиля, заявил, что европейские и американские сети выплачивают дополнительное вознаграждение своим актерам, когда местные шоу продаются для показа за рубежом.
Шоу впервые вышло в эфир в Израиле в 2013 году и длилось всего два сезона.
Он был показан в прошлом году на Netflix с английскими субтитрами и получил лояльные отзывы. "Штисель" следит за судьбой недавно овдовевшего мужчины и его сына, которые пытаются найти любовь в рамках их строгой религиозной жизни.