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Netflix выпустит анимационный фильм про Ведьмака 24.01 03:11   MIGnews.com

Netflix выпустит анимационный фильм про Ведьмака

Южнокорейская студия Studio Mir по заказу стримингового сервиса Netflix занимается созданием анимационного фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" по мотивам серии произведений польского писателя Анджея Сапковского.

"Слухи являются правдой, новая история о ведьмаке, находится в работе! Анимационный фильм "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" расскажет нам о новой угрозе Континенту", - говорится в сообщении в официальном микроблоге Netflix в Twitter.

Сообщается, что над новым проектом работают известная по сериалам "Западное крыло" и "Академия "Амбрелла" сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо ДеМайо, ранее выступавший в качестве сценариста ряда комиксов и видеоигр.


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