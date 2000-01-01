24.01 03:11 MIGnews.com

Netflix выпустит анимационный фильм про Ведьмака

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Южнокорейская студия Studio Mir по заказу стримингового сервиса Netflix занимается созданием анимационного фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" по мотивам серии произведений польского писателя Анджея Сапковского."Слухи являются правдой, новая история о ведьмаке, находится в работе! Анимационный фильм "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" расскажет нам о новой угрозе Континенту", - говорится в сообщении в официальном микроблоге Netflix в Twitter.Сообщается, что над новым проектом работают известная по сериалам "Западное крыло" и "Академия "Амбрелла" сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо ДеМайо, ранее выступавший в качестве сценариста ряда комиксов и видеоигр.