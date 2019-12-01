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Ди Каприо разнес коллег-нытиков | Фото:23.12 02:30   MIGnews.com

Ди Каприо разнес коллег-нытиков

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо жестко раскритиковал коллег, которые жалуются на тяжелую работу.

Такой комментарий он дал во время обсуждения с журналистами тяжелой работы над фильмом "Выживший", передает Вusiness insider.

"Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноинустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем", — жестко отреагировал актер.

Тем не менее, Ди Каприо признался, что съемки в фильме "Выживший" стали для него "утомительным опытом".


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