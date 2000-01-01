Назван худший фильм 2018 года

"Кодекс Готти" с Джоном Траволтой признан худшим фильмом уходящего года по версии The Hollywood Reporter. Фильм о мафиози получил 0% рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии.
На 2-м месте досталось боевику "Робин Гуд: Начало" режиссера Отто Батхерста. Главный кинокритик американского журнала Тодд Маккарти заявил, что все причастные к созданию ленты должны совершить публичное покаяние.
На третьем месте антирейтинга расположилась мелодрама "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоули. В топ-5 также вошли фильмы "Сама жизнь" Дэна Фогельмана и "Веном" Рубена Флейшера.