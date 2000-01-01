23.10 04:18 MIGnews.com MIGnews.com
Моника Левински выпустит фильм о публичном позоре
Моника Левински и Макс Джозеф выступят в роли продюсеров при создании фильма о публичном позоре "15 минут позора" (15 Minutes of Shame) для телеканала HBO.
Документальная лента будет рассказывать о людях, которые пережили публичное унижение. Об этом сообщает Variety
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Самой Монике довелось побывать в подобной ситуации в 1998 году, когда она оказалась в центре секс-скандала из-за связи с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
"Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта", - подчеркнула глава отдела оригинального контента телеканала НВО Сара Обри.
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