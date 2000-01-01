Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Моника Левински выпустит фильм о публичном позоре 23.10 04:18   MIGnews.com MIGnews.com

Моника Левински выпустит фильм о публичном позоре

Моника Левински и Макс Джозеф выступят в роли продюсеров при создании фильма о публичном позоре "15 минут позора" (15 Minutes of Shame) для телеканала HBO.

Документальная лента будет рассказывать о людях, которые пережили публичное унижение. Об этом сообщает Variety.

Самой Монике довелось побывать в подобной ситуации в 1998 году, когда она оказалась в центре секс-скандала из-за связи с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

"Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта", - подчеркнула глава отдела оригинального контента телеканала НВО Сара Обри.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Шварценеггер чуть не умер во время операции
03:33
Представлен логотип Олимпиады-2024  
02:30
Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками
01:15
Ученые выяснили главную причину депрессии
23:30
120-летний датский маяк спасают от моря
22:40
ООН: у нас нет данных о выходе курдов
21:39
Онколог рассказал о болезни Заворотнюк
21:17
НДИ: не важно, кто премьер-министр
21:00
Американские войска не могут оставаться в Ираке
20:42
Израиль вошел в топ-5 стран по числу миллионеров
20:10
Юнкер о Brexit: только зря потратил время
19:59
Шакед не исключает переговоров с Ганцем
19:38
Представитель Израиля посетила конференцию в Бахрейне
19:36
Майли Сайрус: девушки, не отказывайтесь от пенисов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus