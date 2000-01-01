22.10 12:50 MIGnews.com

В сети показали финальный трейлер "Звездных войн"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Американская корпорация Disney, которой принадлежат такие студии как Lucasfilm и Marvel Studios, опубликовала в сети финальный трейлер последнего фильма третьей трилогии "Звездных войн".Соответствующий ролик опубликован на популярном видеохостинге Youtube.На видео главная героиня VII, VIII и IX Рей Мусорщица в исполнении Дейзи Ридли сражается со главным злодеем третьей трилогии Кайло Реном, которого сыграл Адам Драйвер.Кайло Рен – сын Хана Соло и принцессы Леи Органы, "мирское" имя которого – Бен Соло. Он тренировался у своего дяди Люка Скайуокера как джедай, но был совращен Темной стороной Силы, искушающей его могуществом деда Дарта Вейдера, после чего уничтожил возрождаемый орден Джедай."Сага закончится, история будет жить вечно", - сказано в подписи к ролику. Отметим, ранее было объявлено о выходе четвертой трилогии, эпизоды которой покажут в 2022, 2024 и 2026 годах.