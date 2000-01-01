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В сети показали финальный трейлер `Звездных войн` | Фото:22.10 12:50   MIGnews.com

В сети показали финальный трейлер "Звездных войн"

Американская корпорация Disney, которой принадлежат такие студии как Lucasfilm и Marvel Studios, опубликовала в сети финальный трейлер последнего фильма третьей трилогии "Звездных войн".

Соответствующий ролик опубликован на популярном видеохостинге Youtube.

На видео главная героиня VII, VIII и IX Рей Мусорщица в исполнении Дейзи Ридли сражается со главным злодеем третьей трилогии Кайло Реном, которого сыграл Адам Драйвер.

Кайло Рен – сын Хана Соло и принцессы Леи Органы, "мирское" имя которого – Бен Соло. Он тренировался у своего дяди Люка Скайуокера как джедай, но был совращен Темной стороной Силы, искушающей его могуществом деда Дарта Вейдера, после чего уничтожил возрождаемый орден Джедай.



"Сага закончится, история будет жить вечно", - сказано в подписи к ролику. Отметим, ранее было объявлено о выходе четвертой трилогии, эпизоды которой покажут в 2022, 2024 и 2026 годах.


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