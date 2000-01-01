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Режиссер `Паразитов` получил `личное` письмо от Скорсезе | Фото:23.02 06:47   MIGnews.com

Режиссер "Паразитов" получил "личное" письмо от Скорсезе

Легендарный режиссер Мартин Скорсезе отправил письмо автору картины "Паразиты" Пон Чжун Хо, который получил "Оскар" за лучший фильм. Об этом сообщает издание NME.

Пон Чжун Хо рассказал об этом случае на пресс-конференции в Южной Корее, уточнив, что письмо оказалось очень личным. Помимо прочего, Скорзесе сообщил, что находится в ожидании нового фильма южнокорейского режиссера.

Напомним, фильм "Паразиты" выиграл премию "Оскар" в номинациях Лучший фильм.


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