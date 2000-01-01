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Дэниэл Рэдклифф снялся в продолжении сериала «Чудотворцы» 22.11 03:09   MIGnews.com

Дэниэл Рэдклифф снялся в продолжении сериала «Чудотворцы»

Телеканал TBS представил первый тизер своего нового сериала "Темные века", являющегося продолжением сериала "Чудотворцы", в котором сыграли Стив Бушеми и Дэниел Рэдклифф.

Сериал представляет собой антологию, так что второй сезон не связан с первым сюжетно, а объединен с предыдущим только актерским составом. "Темные века" расскажет зрителям о небольшой деревне в эпоху Средневековья. Стив Бушеми появится в образе крестьянина, а Дэниелу Рэдклиффу достанется роль принца, который любит гусей.



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