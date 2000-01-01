Актер сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда Великанью Смерть, рассказал, что у сериала была альтернативная концовка, которую фанаты, скорее всего, никогда не увидят.
"Ну, мы сняли альтернативный финал, - сказал Хивью. - Это было в основном для развлечения, но я не знаю, можно ли мне рассказать вам об этом. Я не скажу!"
Актер не рассказал никаких подробностей о секретной концовке, отметил только, что снимать её "было весело".
"Самое смешное в том, что после седьмого сезона у меня были свои теории, у фанатов - свои, у всех актеров тоже были свои теории. Были тысячи теорий, и трудно было бы выбрать один путь, но я многого не ожидал; был элемент неожиданности, который мне понравился", - добавил он.