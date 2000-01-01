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Джереми Реннера могут снять с роли Соколиного Глаза 21.10 16:48   MIGnews.com

Джереми Реннера могут снять с роли Соколиного Глаза

Джереми Реннера, актера, который прославился ролью Соколиного Глаза в кинокомиксах, могут снять с роли в собственном сериале о его персонаже.

Такое заявление Marvel Studios связано с недавно поступившими жалобами на актера. Как оказалось, у Реннера есть проблемы с наркотиками и алкоголем.

Бывшая жена Джереми Реннера подала ходатайство о единоличной опеке над их дочерью, объясняя это тем, что Джереми регулярно злоупотребляет кокаином и алкоголем. Кроме того, она утверждала, что пагубное воздействие наркотических веществ повлияло на поведение актера. Он угрожал убить её, а позже заявлял, что застрелится сам. Няня дочери актера также утверждает, что слышала, как Реннер говорил о намерении убить себя и свою бывшую жену.

Сам же актер отрицает всяческие обвинения и опровергает слухи. Однако, многие уже начали отворачиваться от Реннера, а студии Marvel/Disney всерьез задумалась о пересмотре сериала Hawkeye.


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