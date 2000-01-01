22.09 05:21 MIGnews.com
Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе
Израильтяне снимут фильм о Голодоморе в Украине. Хотят напомнить своей стране и миру об ужасных событиях 1932-33 годов.
"Этим фильмом я хочу разорвать молчание в Израиле по теме Голодомора", – рассказал порталу Ukrainian Jewish Encounter актер, режиссер и продюсер Дом Амор.
В фильме будут сниматься израильтяне, некоторые из них были рождены в Украине.
Дом Амор надеется, что фильм будет показан в 2020 году не только в кинотеатрах Израиля, но и на фестивалях.
"Я очень хочу, чтобы фильм был показан в Кнессете. Надеюсь, он сможет повлиять на позицию парламентариев Израиля в вопросе признания Голодомора геноцидом", – подчеркнул режиссер.
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