22.09 05:21 MIGnews.com

Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильтяне снимут фильм о Голодоморе в Украине. Хотят напомнить своей стране и миру об ужасных событиях 1932-33 годов."Этим фильмом я хочу разорвать молчание в Израиле по теме Голодомора", – рассказал порталу Ukrainian Jewish Encounter актер, режиссер и продюсер Дом Амор.В фильме будут сниматься израильтяне, некоторые из них были рождены в Украине.Дом Амор надеется, что фильм будет показан в 2020 году не только в кинотеатрах Израиля, но и на фестивалях."Я очень хочу, чтобы фильм был показан в Кнессете. Надеюсь, он сможет повлиять на позицию парламентариев Израиля в вопросе признания Голодомора геноцидом", – подчеркнул режиссер.